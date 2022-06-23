Sulama kanalına giren çocuk öldü (2)

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KURTARILAMADI

Adana'da sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren ve akıntıya kapılıp, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunarak hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu Muhammed Demug (16), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demug'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-23 23:06:29



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