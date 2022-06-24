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Engellilerin bilgisayar sorununu emniyet müdürü çözdü Adana’da müşteri hizmeti sorumlusu olmak için proje başlatan ancak bilgisayarları olmadığı için bir türlü kursa başlayamayan Sakatlar Derneği üyesi engellilerin imdadına Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 7 bilgisayar hediye ederek yetişti

İHA

Engellilerin bilgisayar sorununu emniyet müdürü çözdü Adana’da müşteri hizmeti sorumlusu olmak için proje başlatan ancak bilgisayarları olmadığı için bir türlü kursa başlayamayan Sakatlar Derneği üyesi engellilerin imdadına Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 7 bilgisayar hediye ederek yetişti

Adana’da çağrı operatörü kursu projesi başlatan ancak bilgisayarları olmadığı için bir türlü kursa başlayamayan Sakatlar Derneği üyesi engellilerin imdadına Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 7 bilgisayar hediye ederek yetişti.
Sakatlar Derneği Adana Şube Başkanlığı işverenlerin kendilerinden çalıştırmak için talepte bulunması üzerine bütün engellilerin oturduğu yerden çalışabileceği iş düşünmeye başladı. Bir süre sonra Sakatlar Derneği Adana Şube Başkanı Berkant Tiğit, çağrı operatörü kursu projesi oluşturdu. Ancak kurs için gerekli olan bilgisayarları bir türlü bulamadı. Bu nedenle kursta başlayamadı. Bu durumu öğrenen Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci talimat vererek engellilere bilgisayar verilmesini istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 7 bilgisayarı emniyetten alarak derneğe götürdü.
Başkan Tiğit, işverenlerin genelde kendilerinden az engelli bireyleri çalıştırmak için istediğini bu nedenle kendilerinin de çağrı operatörü kursu projesi ortaya koyduklarını belirterek, “Bu proje sayesinde tüm engellilerin çalışmasını hedefledik. Kurstan sonra arkadaşlarımızın hepsi işe girecek. Ancak bilgisayar bulamadık. Bu eksiğimiz vardı bunu da Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tamamladı. Onun sayesinde artık kurs başlayacak engelliler iş bulacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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