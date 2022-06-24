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Helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı İtalya’daki helikopter kazasından hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Serhat Kenar gözyaşları arasında memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Serhat Kenar'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı İtalya’daki helikopter kazasından hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Serhat Kenar gözyaşları arasında memleketi Adana’da son yolculuğuna uğurlandı

İtalya’nın Lucca şehrinden havalandıktan bir süre sonra Apenin Dağları’nda düşen helikopter kazasından hayatını kaybeden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar, memleketi Adana’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Helallik alınması için evine getirilen Kenar’ın tabutuna gözyaşları içinde sarılan eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın feryat etmesi yürekleri dağladı.
İtalya’nın Lucca şehrinden 9 Haziran Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra radar teması kesilen ve daha sonra Apenin Dağları’nda enkazına ulaşılan helikopterde, 4’ü Türk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmişti. Eczacıbaşı çalışanı olan 4 Türk’ün cenazesi İtalya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Milano’dan havalanan uçakla dün gece saatlerinde İstanbul’a getirildi. Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ın cenazesi de öğle saatlerinde memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ne ulaştırıldı. Evinde helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, Mustafabeyli Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı.
Adana’dan karayolu ile Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi’ndeki evine helallik için getirilen Serhat Kenar’ın tabutuna sarılan Eşi Gözde ile annesi Fatma Kenar’ın tabuta sarılıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Uzunca bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döken aile üyeleri tabutun cenaze aracına konulması için kaldırıldığında tabuttan ayrılmak istemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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