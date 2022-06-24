İtalya'da helikopter kazasında ölen Kenar, Adana'da toprağa verildi

İbrahim EMÜL/CEYHAN(Adana),(DHA)İTALYA´da düşen helikopterde hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi, memleketi Adana´da toprağa verildi.
Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar´ın cenazesi memleketi Adana'ya getirildi. Havalimanından yakınları tarafından alınan Kenar'ın cenazesi, Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenar´ın cenazesi ardından Mustafabeyli Mezarlığı´na getirildi. Baba Fahri Kenar, cenaze aracında oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Serhat Kenar, gözyaşlarıyla defnedildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Ceyhan İbrahim EMÜL
2022-06-24 11:15:17
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