Adanaspor, Hüseyin Öztürk ve Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

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ADANA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sol kanat oyuncusu Hüseyin Öztürk ve kaleci Ahmet Said Kıvanç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, iki transfer birden yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Hüseyin Öztürk ve Medipol Başakşehir'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-06-24 22:50:51



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