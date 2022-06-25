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Adana’da 2 bin 650 polisle “Huzur ve Güven” uygulaması Huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

İHA

Adana’da 2 bin 650 polisle “Huzur ve Güven” uygulaması Huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da 2 bin 650 polisle huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken 13 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde 2 bin 650 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 12 bin 539 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı. Trafik yönünden 3 bin 585 araç kontrol edildi. Yapılan araç kontrollerinde 1 aranan araç,2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Trafik yönünden 67 araca toplam 172 bin 439 TL para cezası uygulandı.
Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, usulsüzlük yapıldığı belirlenen 6 iş yerine işlem yapıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yapan 14 kişiye toplam 3 bin 878 TL para cezası uygulandı.
Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici delici alet, 4 gram esrar cinsi uyuşturucu, 2 gram metamfetamin ve 46 adet ectasy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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