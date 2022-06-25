Kozanlı şehidin devre arkadaşlarından şehide vefa Birlikle görev yaptığı devre arkadaşları, Kozanlı şehit Uzman Çavuş Murat Özkazanoğlu adına kütüphane kurulması için çalışma başlattı

Hakkari Yüksekova'da 2011 yılında teröristlerin hain saldırısı sonucu sırtından vurularak şehit edilen Uzman Çavuş Murat Özkozanoğlu'nun görev yaptığı devre arkadaşları, şehidin adını yaşatmak için kütüphane kuruyorlar.

Hakkari Yüksekova'da 5 Temmuz 2011 yılında sabah evlerinden sivil kıyafetleriyle çıkan 27 yaşındaki Yahya Karakaya ile 25 yaşındaki Murat Özkanoğlu’nun şehit edilmesinin ardından mesai arkadaşları şehidin adını yaşatacak kütüphanede için kampanya başlattı.

Aradan geçen 11 yılın ardından devre arkadaşları, şehit Murat Özkozanoğlu'nun adının yaşatılması için kampanya başlatan arkadaşları, şuan görev yaptıkları Karabük Safranbolu'ya bağlı Bostanbükü köyündeki Bostanbükü İlköğretim Okulu’na onun adına kütüphane yaptırıyorlar. İlk ve orta okula giden öğrencilerin okuyabileceği her türlü kitap bağışlarını kabul eden askerler, şehidin arkadaşlarının adını yüzlerce çocuğun kitap okuyacağı ders çalışacağı kütüphanede yaşaması için sosyal medyadan kampanya başlattılar.

Şehidimizin devre arkadaşlarının sergilediği vefa örneği Kozan ilçesinde şehidin yakınlarını duygulandırdı.

Bostanbükü Köyü, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde bulunuyor. 6 bin nüfuslu köyde bulunan Bostanbükü İlköğretim Okulu'nda 250 öğrenci eğitim ve öğretim görüyor.

Şehit Murat Özkozoğlu'nun devre arkadaşları yine Safranbolu ilçesinde Afrin Harekatı’nın ilk şehidi olan Piyade Üs Çavuş Musa Özalkan adına da bir kütüphane oluşturdular. Onun çalışmalarını tamamlayıp kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtılar. Şimdi yine vatandaşın desteği ile açacakları kütüphaneye kitap desteği bekliyorlar.

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