Çocuklar, su savaşı ile hem eğlendi hem serinledi

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, çocuklarla birlikte su savaşı yapıp onların gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran hayırsever iş insanı Ogün Sever Okur, merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin çocuklarına unutulmaz saatler yaşattı.

Çocuklarla birlikte su savaşı yapan Okur, bütün çocuklara tek tek su tabancası ve su balonu dağıttı. Ardından çocuklar birbirleriyle saatlerce su savaşı yaptı.

Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Ogün Sever Okur, “Çocukları mutlu etmeyi çok seviyorum. Onların yüzündeki tebessüm benim mutluluğum oluyor. Burada ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuk var ve elimden geldiğince hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. İnşallah hepsi ileride gönüllerince mutlu olacağı işler yaparlar ve bu günleri unutmayıp herkese yardım etmeye çabalarlar” diye konuştu.

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