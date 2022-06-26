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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

İHA

Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Adana’nın Ceyhan İlçe Belediyesi ile Tüm BelSen Adana Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve belediyede çalışan memurların yetkili sendikası Tüm BelSen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile personelin yüzü güldü. Çalışanların sosyal ve mali haklarında önemli oranda iyileştirme yaptıklarını kaydeden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kamuoyunu yanlış bilgilendirenlerin aksine alın teri ve emeğin kazandığını vurguladı.
Başkan Hülya Erdem, başkan yardımcısı ve müdürlere brüt yüzde 110, şef, amir, ve koruma şoförüne yüzde 105, komiser, zabıta personeli ve diğer memurların aylık maaşlarına brüt yüzde 105 zam yaptıklarını kaydetti.
Başkan Erdem, kamu çalışanlarına ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 750 TL ikramiye verileceğini, çocuğu öğrenim gören çalışanlara eğitim ve kültür yardımı olarak 750 TL, birinci derece yakını vefat eden çalışanlara 3 bin TL, çalışanın vefatı halinde yasal mirasçılarına 9 bin TL ölüm yardımı yapılacağını belirtti. Başkan Erdem, ayrıca Kurban Bayramı’nda çalışanlara bin TL bayram yardımı yapılacağını da vurguladı.
Ceyhan Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarını hayat pahalılığına, enflasyona ezdirmeyeceğini kaydeden Başkan Erdem, “Belediyemizde çalışan memurlarımızın sosyal denge tazminatlarında ve özlük haklarında günün şartlarına göre, belediyemizin imkanlarını zorlayarak önemli iyileştirmeler yaptık. TİS, Türkiye’ye örnek bir sözleşme oldu. Dedikodulara meydan vermeden çalışanlarımızla bir aile olarak Ceyhanlı hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve mutluluğu için mesai kavramı olmadan gecegündüz çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizde çalışan kamu personeli mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Tüm BelSen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik ise kamu çalışanlarına gösterdiği hassasiyetten ötürü Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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