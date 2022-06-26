'Engelsiz abdest koltuğu' projesi 15 camide



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da spastik engelli Alper Demir´in (43) hazırladığı proje kapsamında Çukurova ilçesindeki 15 camiye engelsiz abdest koltuğu yerleştirildi.

Spastik engelli Alper Demir, fiziksel engelli bireylerin rahatça abdest alabilmesi için tasarladığı engelsiz abdest koltuğu projesini bir süre önce Çukurova Müftülüğü´ne sundu. Müftülük tarafından projenin kabul edilmesiyle, ilçedeki 15 caminin şadırvanına engellilerin ellerini rahatça koyup ayaklarıyla da destek alabilecek şekilde dizayn edilen engelsiz abdest koltuğu yere sabitlendi.

Camilerde abdest alamadığı ve çektiği sıkıntılar yüzünden böyle bir proje başlattığını belirten Alper Demir, yaşlıların kullanımı için de projenin çok önemli olduğunu söyledi. Demir, projenin tüm Türkiye´de hayata geçmesini istedi.

Çukurova Müftülüğü Engelli Koordinatörü İbrahim Barut "´Engellilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onların herhangi bir şekilde ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalmaması adına bu tür projelerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Toplum içerisinde onların huzurlu, daha etkin şekilde rol almaları için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Engellilerimiz kalp yürüyüşüyle birlikte burada abdestlerini en güzel şekilde alabilecek, camilerimize girip namazlarını kılabilecek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-06-26 12:16:51



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