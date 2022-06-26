Özdağ: Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini belirterek, "Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz" diye konuştu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1´inci Olağan Adana İl Kongresi´ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi. Partililer tarafından araç konvoyuyla karşılanan Özdağ, ilk olarak Sefa Özler Caddesi´ndeki esnafı ziyaret ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geldi. Burada konuşan Özdağ, Zafer Partisi´nin korkunç bir hızla büyüdüğünü belirterek, "Zafer Partisi önüne çıkan tüm engelleri tek tek devirerek ilerlemeye devam ediyor. Tüm Türkiye´ye zafer geliyor, siyasette dengeler yeniden kuruluyor. Zafer Partisi, milletin iradesini; Türk siyasetinde kararlı bir şekilde taşıyor" dedi.
`SINIRA İLK MAYINI YERLEŞTİRECEĞİZ´
Partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinen Özdağ, "Türk milleti, Haziran 2023´te `Artık istemiyoruz, bunlar gitsin´ der ve Zafer Partisi´ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz. Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz. Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması´ndan çekileceğiz. Yarın Hatay´ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI
2022-06-26 16:22:49
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