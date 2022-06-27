Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (3)

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35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel kitap ele geçirildi. 3 firari şüpheliyi yakalamak içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-27 09:42:35



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