Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ olduğu ortaya çıktı Şanzımanı çatlayan otomobilin ‘gizli ayıp’lı satıldığı kararlaştırıldı Firmadan şanzıman değişimine ilginç savunma: “Şanzıman değişimi aracın değerini düşürmez, değer katar” Avukat Ömer Uruç: “Hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ olduğu ortaya çıktı Şanzımanı çatlayan otomobilin ‘gizli ayıp’lı satıldığı kararlaştırıldı Firmadan şanzıman değişimine ilginç savunma: “Şanzıman değişimi aracın değerini düşürmez, değer katar” Avukat Ömer Uruç: “Hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum”

İHA

Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ olduğu ortaya çıktı Şanzımanı çatlayan otomobilin ‘gizli ayıp’lı satıldığı kararlaştırıldı Firmadan şanzıman değişimine ilginç savunma: “Şanzıman değişimi aracın değerini düşürmez, değer katar” Avukat Ömer Uruç: “Hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum”

Adana’da avukat Ömer Uruç’un 2013’te aldığı otomobilinin 7 yıl sonra şanzımanı çatladı. Firma, ‘kullanıcı hatası’ dedi ve Uruç’tan 36 bin 865 lira tamir ücreti tahsil etti. Uruç, konuyu yargıya taşıdı ve mahkeme, arızanın üretim hatasından kaynaklı ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmedip 36 bin 865 liranın geri ödenmesine karar verdi.
Avukat Ömer Uruç (26), 2013 yılında bayiden 70 bin liraya 0 kilometre 01 SU 835 plakalı otomobil satın aldı. 2020 yılında ise araçta arıza lambası yandı ve Uruç, yetkili servise gitti. Serviste yapılan inceleme de ise şanzımanın çatlak olduğu belirlendi ve servis Uruç’a ‘kullanıcı hatası’ dedi. Tamir ücreti olarak da servis, ilk önce 59 bin lira daha sonra da indirimle 36 bin 865 lira istedi.
16 Temmuz 2020 tarihinde ise Ömer Uruç, arızanın kendi kullanımdan kaynaklanmadığını belirterek 5. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. 24 Temmuz 2020 tarihindeki bilirkişi raporunda, “Şanzıman üzerindeki çatlağın, kullanıcı kusuruyla oluşmayacağı; araçta imalattan kaynaklı gizli ayıp olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Aynı raporda henüz 55 bin 213 kilometredeki araçta bu denli bir arıza çıkmasının da normal olmadığı vurgulandı. Konuyla ilgili detaylı araştırma yapan Uruç, çarpıcı bir detaya ulaştı.

3 milyon araç geri çağırılmış
Uruç, haber sitelerinde kendi arabasıyla aynı marka ve modelde 20112015 yılları arasında üretilen yaklaşık 3 milyon aracın, ‘DSG’ olarak pazarlanan çift kavramalı şanzımandaki üretim hatası nedeniyle üretici firma tarafından geri çağrıldığı bilgisine ulaştı.
Üretici firma da aracın satın alınıp, 7 yıl ve yaklaşık 55 bin kilometre boyunca kullanılması, bu süre içinde bir hatanın; şanzımanvolan gibi güç aktarma organlarında gizli kalmasının mümkün olmayacağına dikkat çekti. Firma, “Araç, yepyeni bir şanzımana sahip olmuş ve böylece araç da yenilenmiştir. Bu katkılar, araca değer kazandırır, bunlar değer kaybettiren unsurlar değildir” savunmasını yapması dikkat çekti.
Ömer Uruç, yargı süreci devam ederken otomobilsiz kalmamak için 36 bin 865 lira ödeyerek aracını tamir ettirdi.

Mahkeme kararı verip paranın geri ödenmesini hükmetti
Tamirden sonra Ömer Uruç, Adana 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme ise araçta ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmederek, “Tüm kontrol ve servis bakımları, yetkili servis olan davalıda yaptırılmış olmasına rağmen, araçta şanzıman arızası meydana geldiği; oluşan arızanın kullanıcı hatasından kaynaklanan bir hata olmadığı, alınan bilirkişi raporundan araçtaki ayıbın, üretim hatasından kaynaklı ‘gizli ayıp’ olduğu anlaşılmıştır” kararını verdi.
Ayrıca mahkeme, davalı olan firmanın, onarım masrafı için aldığı 36 bin 865 lira ile 8 bin lira da ‘araç değer kaybı’ olmak üzere toplam 44 bin 865 bin lirayı Avukat Ömer Uruç’a geri ödemesine kararlaştırdı.

“Tüketici olarak çok gururluyum”
İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Avukat Ömer Uruç, “Araçta üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve bunun tüketiciye fatura edilemeyeceği hüküm altına alındı. 2 yıl devam eden mahkeme süreci sonunda araçta ‘gizli ayıp’ olduğuna hükmetti. Fakat işin bir ilginç yanı davalı firmanın mahkemede yaptığı savunma var. Şanzıman değişiminin araca değer katacağı yönünde ilginç bir savunma yaptı. Mahkeme, o savunmaya da itibar etmedi. Aracın alımından 9 sene sonra bir ayıp tespitini içerdiği için Türkiye’de ilk bu dava. Bu nedenle hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum. İnsanlar aldıkları üründe bir ayıp varsa, gizli ayıp olduğunu düşünüyorlarsa sonuna kadar pes etmesinler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurova'da bağlama kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çukurova'da bağlama kursuna yoğun ilgi
Adana'da 2000 Evler’de yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Adana'da 2000 Evler’de yapımı tamamlanan park hizmete ...
Kenevir saksılarını ağaç gövdelerine gizlemişler
YEREL HABERLER Kenevir saksılarını ağaç gövdelerine gizlemişler
Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla kaçan soyguncular yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada Adana’da kuyumcuya girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılar yakalanıp tutuklanırken, olay anının da görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada Adana’da ...
Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (3)
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da ...
Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında- Yeniden (2)
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da ...
PKK operasyonunda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
YEREL HABERLER PKK operasyonunda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ...
Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için sabah operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı HDP'li ...
Adana'da PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK operasyonu
Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ailesiyle yoldan geçen kadın, maganda kurşunuyla ağır ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Türkiye, kurulan yeni dünya düzeninde iddia sahibi”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: "Türkiye, ...
Adana’da Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali kadınların başarısı damga vurdu
YEREL HABERLER Adana’da Tapan 1. Turizm ve Lavanta Festivali ...
Özdağ: Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz
YEREL HABERLER Özdağ: Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde ...
Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası başladı
'Engelsiz abdest koltuğu' projesi 15 camide
YEREL HABERLER 'Engelsiz abdest koltuğu' projesi 15 camide
Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı yapıldı Karalar: "Kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı ...
Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi ATO Başkanı Menevşe: "Kayıt yaptıran öğrenciler, seçecekleri alanla ilgili bilgi, beceri kazanmalarının yanında, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri adına donanımlı ve kaliteli bir eğitim alıyor"
YEREL HABERLER Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor TOBB ...
Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Ceyhan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
Adana'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu
Firari hükümlü yakalandı, yastığının altından otomatik tabanca çıktı
YEREL HABERLER Firari hükümlü yakalandı, yastığının altından ...
Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi ATO Başkanı Menevşe: "Kayıt yaptıran öğrenciler, seçecekleri alanla ilgili bilgi, beceri kazanmalarının yanında, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri adına donanımlı ve kaliteli bir eğitim alıyor"
YEREL HABERLER Tarım sektörü ilk mezunlara sahip çıkıyor TOBB ...
Yaz tatili başladı, Yumurtalık’ta yoğunluk arttı Adana’nın Akdeniz’e kıyı ilçelerinden Yumurtalık yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunlukta artarken, bayramın yaklaşmasıyla otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Yaz tatili başladı, Yumurtalık’ta yoğunluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.