Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4)

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SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTI

Adana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ´nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van´daki adresinde gözaltına alındı. Irmak´ın, örgütün Suriye ve Irak´taki kamplarına gidip, geldiği daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Irmak´ın, işlemlerinin ardından Adana´ya getirileceği kaydedildi.

Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.´nın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyondaki gözaltı sayısı ise 36´ya yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-27 12:07:19



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