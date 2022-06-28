Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı

DHA

Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, Kürşat Güneş'in kullandığı otomobil, geri manevra yaparken yapımı süren yolun kenarındaki şarampole düştü. Güneş ile yanındaki iki arkadaşı  askıda kalan araçtan yara almadan çıktı. Güneş´in, geçen yıl da kullandığı otomobille sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81067 Sokak´ta meydana geldi. Kürşat Güneş'in kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada Adana Büyükşehir Belediyesi´nin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı. Kaza sonrası panik yaşayan Güneş ile yanındaki iki arkadaşı, otomobilden yara almadan çıktı. Güneş´in ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi, kazayla ilgili tutanak tuttu.
Öte yandan Güneş´in, geçen yıl kullandığı otomobille Seyhan ilçesi Mavi Bulvar´daki Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-28 10:59:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor
YEREL HABERLER Adana'da 1 milyar dolarlık rezervin bulunduğu ...
Educathon Türkiye Eğitim Maratonu sonuçlandı Arte Make takımı birinci, Gibi takımı ikinci, Omega takımı üçüncü oldu
YEREL HABERLER Educathon Türkiye Eğitim Maratonu sonuçlandı Arte ...
Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı, örgüt üyelerinin yakınlarını işe aldırmış
YEREL HABERLER Gözaltına alınan belediye başkan yardımcısı, örgüt ...
Seyhan Belediyesine PKK'lı ve ölen PKK'lının yakınları işe alınmış Adana polisinin yaptığı bölücü terör örgütü PKK operasyonunda CHP’li meclis üyesi ve aynı zamanda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda B.’nin örgütün KCK sözde Türkiye sözcüsünün talimatıyla PKK’lı ve ölen PKK’lının yakınlarını işe aldığı öne sürüldü
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesine PKK'lı ve ölen PKK'lının ...
Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti Vatandaşlar: "Bu hep insanların pisliği. Ellerine ne geçerse kaldırıp atıyorlar" Adana'nın ortasından geçen nehir, kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oluyor
YEREL HABERLER Seyhan Nehri’ni yosunlar istila etti Vatandaşlar: "Bu ...
Prof. Dr. Görür: "Adana’da zemin çürük, depremde risk büyük" "Asıl büyük deprem Adana için söz konusu olan Yumurtalık ile Osmaniye arasında uzanan Kahramanmaraş Türkoğlu’na kadar giden fay uzunluğudur. Bu fay 7’nin üzerinde bir deprem üretir" "7 ve üzeri depremler 500 veya daha fazla senede bir gelir ama ne zaman gelirse gelsin halkımız için büyük bir tehlike oluşturuyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Görür: "Adana’da zemin çürük, depremde risk ...
Otomobil askıda kaldı, sürücüsü “Sürekli kaza yapıyorum” diyerek güldü Adana’da geri manevra yaparken şarampolü fark etmeyerek otomobili askıda kalan bir kişi “Sürekli kaza yapıyorum. Daha önce de sulama kanalına düştüm” diyerek güldü Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil askıda kaldı, sürücüsü “Sürekli kaza ...
Pişkin: "Adana, birinci derece deprem bölgesi" "Depremi durduramayız ama can ve mal kayıplarını önleyebiliriz"
YEREL HABERLER Pişkin: "Adana, birinci derece deprem ...
Gökhan İnler’e doğum gününde boru kebap sürprizi Adana Demirspor’un kaptanı, doğum gününde boru kebap pişirdi
YEREL HABERLER Gökhan İnler’e doğum gününde boru kebap ...
Silahlı saldırıda ölen Kadayıfçı Olcay'ın katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen Kadayıfçı Olcay'ın katil ...
Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı geri getirildi
YEREL HABERLER Sosyal medyadan çağrı yapınca çalınan 6 arı kovanı ...
Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 260 bin makaron ele geçirildi
Kozanlılar il hakkının geri verilmesi istiyor
YEREL HABERLER Kozanlılar il hakkının geri verilmesi istiyor
37 yıllık asfalt sevinci Başkan Kocaispir'i davul zurna ile karşıladılar
YEREL HABERLER 37 yıllık asfalt sevinci Başkan Kocaispir'i davul ...
Terör örgütü KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü gözaltında Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen bölücü terör örgütü PKK operasyonunda KCK'nın sözde Türkiye sözcüsünün de gözaltına aldığı öğrenildi Operasyonda toplam 36 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü KCK'nın sözde Türkiye Sözcüsü ...
Gençler "Seyhan Z Festi" ile stres attı
YEREL HABERLER Gençler "Seyhan Z Festi" ile stres attı
Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4)
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da ...
Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ olduğu ortaya çıktı Şanzımanı çatlayan otomobilin ‘gizli ayıp’lı satıldığı kararlaştırıldı Firmadan şanzıman değişimine ilginç savunma: “Şanzıman değişimi aracın değerini düşürmez, değer katar” Avukat Ömer Uruç: “Hem avukat hem de tüketici olarak çok gururluyum”
YEREL HABERLER Sıfır araç aldı, 7 yıl sonra şanzımanda ‘gizli ayıp’ ...
Çukurova'da bağlama kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çukurova'da bağlama kursuna yoğun ilgi
Adana'da 2000 Evler’de yapımı tamamlanan park hizmete açıldı
YEREL HABERLER Adana'da 2000 Evler’de yapımı tamamlanan park hizmete ...
Kenevir saksılarını ağaç gövdelerine gizlemişler
YEREL HABERLER Kenevir saksılarını ağaç gövdelerine gizlemişler
Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla kaçan soyguncular yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu
Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada Adana’da kuyumcuya girip yaklaşık yarım kilo altın gasp eden zanlılar yakalanıp tutuklanırken, olay anının da görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kuyumcu soygununda dehşet anları kamerada Adana’da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.