Geri manevra yaparken aracı şarampolde askıda kaldı

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, Kürşat Güneş'in kullandığı otomobil, geri manevra yaparken yapımı süren yolun kenarındaki şarampole düştü. Güneş ile yanındaki iki arkadaşı askıda kalan araçtan yara almadan çıktı. Güneş´in, geçen yıl da kullandığı otomobille sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81067 Sokak´ta meydana geldi. Kürşat Güneş'in kullandığı 01 ADH 113 plakalı otomobil, sokakta geri manevra yaptığı sırada Adana Büyükşehir Belediyesi´nin yapımını sürdürdüğü yolun kenarındaki şarampole düşerek askıda kaldı. Kaza sonrası panik yaşayan Güneş ile yanındaki iki arkadaşı, otomobilden yara almadan çıktı. Güneş´in ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi, kazayla ilgili tutanak tuttu.
Öte yandan Güneş´in, geçen yıl kullandığı otomobille Seyhan ilçesi Mavi Bulvar´daki Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına düştüğü ve bu kazadan da yara almadan kurtulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-28 10:59:37
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