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Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

DHA

Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile vatandaşların birlikte çalışması sonucu yaklaşık yarım saatte araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Nusret Koçhan yönetimindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil hızla çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışırken, işçi servisindeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULARAracında sıkışan ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekiplere, çevrede toplanan vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye erlerinin aracın bazı bölgelerini kesmesinin ardından el ele verilip, insan zinciri oluşturularak yaralı, sürücü mahallinden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ
2022-06-29 02:04:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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