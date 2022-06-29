Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı (2)

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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HAYATINI KAYBETTİAdana'da kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çapan otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Kadir Orakçı, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti. Orakçı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ

2022-06-29 02:25:04



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