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Tasarruflu su kullanımına akademik destek Adana'da “Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı” çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ÇÜ Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak üreticilere yönelik akademik bilgilendirme çalışması yapmaya başladı Doç.Dr. Kapur: "Bitkiye ve toprağa göre sulama yapılması gerekir. Aksi takdirde kısıtlı olan su kaynaklarını verimli kullanamayız. Bununla birlikte aşırı sulamayla toprakta tuzlaşma başlar, taban suyuna karışan ilaç miktarı artar "

İHA

Tasarruflu su kullanımına akademik destek Adana'da “Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı” çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ÇÜ Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak üreticilere yönelik akademik bilgilendirme çalışması yapmaya başladı Doç.Dr. Kapur: "Bitkiye ve toprağa göre sulama yapılması gerekir. Aksi takdirde kısıtlı olan su kaynaklarını verimli kullanamayız. Bununla birlikte aşırı sulamayla toprakta tuzlaşma başlar, taban suyuna karışan ilaç miktarı artar "

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etme veya ortadan kaldırmada önemli bir faktör olarak ön plana çıkan tarımsal sulamanın daha bilinçli ve etkin yapılabilmesi için eğitim seferberliği başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nca başlatılan “Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı” çerçevesinde Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin zirai bilgi birikimi yüksek kurumu olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yaparak özellikle sulamaya yeni açılan ve açılacak olan bölgelerde üreticilere yönelik akademik bilgilendirme çalışması yapmaya başladı.
İmamoğlu ilçesi Ufacıkoren Mahallesi'nde yapılan ilk eğitim toplantısına Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burçak Kapur konuşmacı olarak katıldı.
Mahalle kahvehanesinde, genellikle mısır, ayçiçek, buğday tarımı yapan üreticilere iklim değişikliği, etkili su kullanımı, bitkinin su ihtiyacını belirleme ve ihtiyaca göre sulama konularında bilgi veren Doç. Dr. Kapur, gelecekte tarım kesiminin suya olan ihtiyacı daha iyi hissedeceğini söyledi. Günümüzde iklim değişikliği ile birlikte var olan su kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi için etkin sulama programlarının yapılması gerektiğini vurgulayan Kapur, "Bitkiye ve toprağa göre sulama yapılması gerekir. Aksi takdirde kısıtlı olan su kaynaklarını verimli kullanamayız. Bununla birlikte aşırı sulamayla toprakta tuzlaşma başlar, taban suyuna karışan ilaç miktarı artar "dedi.
Türkiye'de son 50 yıllık meteorolojik veriler incelendiğinde sıcaklıkların artmasına paralel olarak yağışların azaldığını kaydeden Kapur, gelecek 50 yılda sıcaklıkların 2,5 ile 4 derece daha artacağını söyledi. Kapur, "Yağışların 400 milimetre kadar azaldığını görüyoruz. Doğu Anadolu'da sıcaklık ortalama 2 derece artmış. Her bir derece sıcaklık artışı demek bitkinin su tüketiminin yüzde 10 artması demek. Yani yüzde 10 daha fazla sulama suyuna ihtiyacınız var demek. Kar yağış parametreleri incelendiğinde kar yağışı görülen gün sayısı 15 gün azalmış. Karın yüzeyde kalma süresi 13 gün azalmış. Taban suyunun beslenme için önem arz eden kar kalınlığı da 12 santimetre azalmış. Taban suyu daha az besleniyor, sıcaklık artıyor, bitki sulama suyu miktarı artıyor. Bütün bunlar etkin sulamayı zorunlu kılıyor" şeklinde konuştu.
Suyun verimli kullanılması eğitiminde üreticilerin sulama ile ilgili sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Kapur, bitki su ihtiyacını bilmeden yapılan her sulamanın suyun boşa akıtılması anlamına geldiğini söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan akademik ve teknik düzeydeki sulama, suyun etkin ve verimli kullanımı eğitimleri önümüzdeki dönemde farklı ilçelerde ve mahallelerde devam edecek. Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programında yapılacak eğitimlerin sonunda üreticilerde yağmurlama, damlama gibi modern sulama sistemlerini kullanma düzeyinin artması ve bu sistemlerin yaygınlaşması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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