Mide kanseri ameliyatını hekimler canlı yayında izledi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mide kanseri hastalarında cerrahi tedavilerin ve yeni gelişmelerin konuşulduğu toplantı çerçevesinde, ileri evre bir mide kanseri hastasının ameliyatı canlı olarak sunuldu.

Adana Şehir Hastanesi’nin konferans salonunda, Başhekim Genel Cerrahi Uzm. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar moderatörlüğünde düzenlenen toplantı, Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil’in “Mide kanserinde hangi hastayı nasıl yönetmeliyim?” başlıklı sunumuyla başladı. Ardından Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, “Peritoneal karsinomatoziste peritonektomi ve cerrahi tedavi” sunumunu yaptı. Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, hekimlerin deneyimlerini artırmak amacıyla böyle bir organizasyonun yapıldığını belirtti. Konuşmacıların, mide kanserinin tedavisiyle ilgili güncel gelişmeleri ve deneyimlerini paylaştığı toplantıda daha sonra canlı cerrahi bölümü başladı.

Tıbbi Onkoloji Uzm. Dr. Ahmet Gülmez’in, hasta ve durumu hakkında olgu sunumu yapmasının ardından Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp ve ameliyathane ekibi, ileri evre mide kanseri olan bir hastanın ameliyatını yaptı. Başarıyla tamamlanan ameliyat, toplantıya katılanlar ve Türkiye’nin dört bir yanından görüntülü sunuma bağlanan hekimler tarafından konferans salonundan canlı olarak izlendi. Ameliyat sırasında, operasyonu canlı izleyen hekimlerin soruları da yanıtlandı.

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