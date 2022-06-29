Müteahhitler birlik oldu, DAİMFED kuruldu AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, federasyon başkanlığına seçildi

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren müteahhit birliklerinin katılımıyla Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) kuruldu.

Bölgesel bazda sektörün sorunlarını, geliştirecekleri kurumsal projeler ile çözmeyi hedefleyen federasyonun başkanlığına, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu seçildi. Yönetim Kurulu’nda ise Halil Avcı, Faruk Bozkurt, Yıldırım Uluğ, Handan Karay ve Harun Kaya bulunuyor.

Başkan Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektöründeki sorunların daha ivedilikle çözülmesi için birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Federasyonumuza bağlı illerin belediye başkanları, valileri, mülki idare amirlerini ziyaret ederek o ildeki müteahhitlerimizin sorunlarına çözüm arayışı içerisinde olacağız. Kurumsal kimliğimiz kısa süre içerisinde tamamlanıp Ankara’daki kanun koyuculara ve sektörümüzü ilgilendiren tüm üst düzey kurum yöneticilerini tek tek ziyaret edip DAİMFED’e bağlı illerdeki müteahhit birliklerinden derlediğimiz sorunları iletip takip edeceğiz” dedi.

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