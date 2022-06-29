Adana Demirspor yeni sezona Bolu ve İtalya'da hazırlanacak

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Adana Demirspor'da kamp programı belli oldu. Mavilacivertliler 20222023 sezonu öncesinde çalışmalarını önce Bolu'da ardından da İtalya'da gerçekleştirecek.

Adana Demirspor 20222023 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Cuma günü Bolu/Koru Hotel'de başlayacak. Birinci etap kampında iki hazırlık maçı oynayacak olan Adana Demirspor, 8 Temmuz'da Gaziantep FK ile, 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal takımı ile karşılaşacak.

Mavilacivertliler 16 Temmuz’da sona erecek 1. etap çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz1 Ağustos tarihleri arasında İtalya’da sürdürecek.

İtalya kampı programı ilerleyen günlerde belli olacak.

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