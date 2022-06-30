Ayrılma aşamasındaki karısının iş yerinde bir kişiyi rehin aldı, sonra da araya giren kişiyi öldürdü

Adana’da bir kişi uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayrılma aşamasındaki karısının çalıştığı fabrikaya gidip dehşet saçtı. Öfkeli koca, karısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü bir kişiyi kısa süreli rehin aldı. Çevredekilerin müdahalesi sırasında öfkeli koca bir kişiyi karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Sarıçam ilçesi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuş Yıldız, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Yıldız’ın çalıştığı fabrikaya gitti. Fabrikaya gelen Durmuş Yıldız, eşi Cansu Yıldız ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği V.K’nın boğazına bıçak dayayarak kısa süreli rehin aldı.

Bu sırada olay yerinden kaçan Cansu Yıldız, Kadın Destek Uygulamasını (KADES) defalarca kullandı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle Durmuş Yıldız rehin aldığı V.K’yı bıraktı. Daha sonra çıkan arbedede Durmuş Yıldız, Tolga Kılıç (33)’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Durmuş yıldız aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Tolga Kılıç’ı ağır yaralı görmesi üzerine sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralı Tolga Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tolga Kılıç kurtarılamadı. Tolga Kılıç’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşi Tolga Kılıç ile aynı fabrikada çalışan Makbule Kılıç, iş arkadaşı olan Cansu Yıldız’a “Benim kocamın ne suçu vardı?” diyerek tepki gösterdi. Makbule Kılıç daha sonra fabrikada bir yere oturarak gözyaşlarına boğuldu.

Polis, Durmuş Yıldız’ın kaçtığı aracın plakasını telsiz anonsuyla ekiplere bildirdi. Otoyolda incirlik uygulama noktasına gelen Durmuş Yıldız, Narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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