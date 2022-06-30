Karacaoğlanlı öğrenciler yurt dışında staj yaptı

Adana’nın Kozan ilçesindeki Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus mesleki eğitim projesiyle gittikleri yurt dışında stajlarını tamamladı.

Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus “Felçli Hastaların Bakım Stajı” projesiyle Çekya’ya gitti.

Hazırlanan projenin öğrencilerin ufkunu açtığını belirten Karacaoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necla Özkan, “Öğrencilerimiz ‘Felçli Hastaların Bakım Stajı’ isimli projeleriyle Çekya’ya gidip daha sonra da Almanya’yı gezdiler. Çekya’da stajda uygulamaları yerinde uygulamalı olarak yaparak öğrenme modelindeki yaparak yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirdiler. Staj yerinin fiziki yapısı, kullanılan teknik, yöntem ve metodlar, çalışanların iş ahlakı, çalışma koşulları, yapılan uygulamaları yerinde inceleme ve uygulama yapma imkanı ve iyi uygulamaların ülkemize transferi gibi kazanımlarla döndüler. Köyden gelip yurtdışında staj yaparak farklı bir kültürde staj yaparak mesleki bilgi, motivasyonları, yabancı dil bilgi düzeyleri, grup uyumu, zaman yönetimi ve özgüvenleri arttı” diye konuştu.

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