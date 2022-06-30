Düğünde "saça dokunma" kavgasında engelli kız darp edildi, 1 kişi vuruldu Adana'da engelli kız darp edilince babası da kavgaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla vurdu Olaydan sonra baba tutuklanırken, engelli kızı darp eden 4 kişi serbest bırakıldı

Adana’da akrabasının düğününe giden bir ailenin down sendromlu kızının bir genç kızın saçına dokunması sonucu çıkan kavgada engelli kız darp edilince babası da olaya karışan bir kişiyi ayağından tabancayla vurdu.

İddiaya göre, Aysel T. (33), 25 Haziran günü down sendromlu kızı Seher T. (15) ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti. Burada Seher T., yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu. Bu duruma sinirlenen genç kız, tartışma çıkararak, engelli kıza vurdu. Anne ve kızın kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.’nin erkek akrabaları Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y. de katıldı. Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darp edildi. Aysel T.'nin büyük kızı S.T., babası Tunahan T.'yi aradı. Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba tabancasıyla yere doğru ateş etti. Seken kurşunun isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan baba tutuklandı. Kavgaya karışan diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı. Darp edilen engelli kız ve diğer aile fertleri rapor aldı.

Anne Aysel T., “Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darp ettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darp edince kocam da düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yere sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlara bir şey olmadı, kocam hapse girdi” diye konuştu.

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