Kavgaya ayırmak isterken ölen şahsın yakınları konuştu Adana’da fabrikada çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen şahsı amcası Yaşar Kılıç, “Yeğenimin olayla bir alakası yok. Kavgayı önlemek isterken bıçaklanarak öldü. Eşi de o an olay yerindeydi şuan perişan” dedi

Adana’da fabrikada çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen şahsı amcası Yaşar Kılıç, “Yeğenimin olayla bir alakası yok. Kavgayı önlemek isterken bıçaklanarak öldü. Eşi de o an olay yerindeydi şuan perişan” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Y., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.’nin çalıştığı fabrikaya gitti. Fabrikaya gelen Durmuş Y., eşi Cansu Y. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği Veli K’nın boğazına bıçak dayayarak kısa süreli rehin aldı.

Bu sırada olay yerinden kaçan Cansu Y., KADES’e basarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle Durmuş Y. rehin aldığı Veli K’nın boğazına bıçakla zarar verdi. Bu arada fabrikada çalışan Tolga Kılıç (33)’ı zanlıya müdahale etti. Bu durumdan faydalanan Veli K. kaçtı. Durmuş Y. ise Tolga Kılıç’ı karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı daha sonra otomobil ile kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri, Tolga Kılıç’ı ağır yaralı görmesi üzerine sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Tolga Kılıç’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tolga Kılıç kurtarılamadı. Tolga Kılıç’ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşi Tolga Kılıç ile aynı fabrikada çalışan Makbule Kılıç, iş arkadaşı olan Cansu Y.’ye “Benim kocamın ne suçu vardı?” diyerek tepki gösterdi. Makbule Kılıç daha sonra fabrikada bir yere oturarak gözyaşlarına boğuldu.

Polis, kısa süre sonra zanlıyı kaçtığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili konuşan Yaşar Kılıç, yeğeninin konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, “Katil zanlısı eşiyle ilişkisi olan birini öldürmek için fabrikaya giriyor. Tolga da o an fabrikadaymış ve saldırıyı önlemek için araya giriyor. Öldürmek istediği kişi elinden kaçınca, Tolga’yı bıçaklıyor. Yeğenim kan kaybından vefat etti. Eşi de o an olay yerindeydi ve şu anda perişan halde. Eli bıçaklı bir kişi, nasıl fabrikaya bu kadar rahat girebiliyor. Adaletin yerini bulmasını ve böyle insanların cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tolga Kılıç’ın cenazesinin, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

