Yüreğir Belediyesinden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Yüreğir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattı.

Obezite ile buna bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmeyi ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamayı amaçlayan Yüreğir Belediyesi, ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattı. Bu çerçevede Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren İnci, kilo vermek isteyen vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor.

Hafta içi 08.00 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde verilen diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle belediyenin 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturuyor. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkeze gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor, kişiye özel belirlenen diyet programı düzenli olarak takip ediliyor.

Beslenme programları hakkında bilgi veren Diyetisyen Yaren İnci, “Kilo vermek için bize başvuran vatandaşlarımızın detaylı vücut analizlerini ve varsa mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listesi oluşturuyoruz. Hastamız, belirlenen ideal kilosuna ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Bu takiplerde uygulanan diyet programını devamlı olarak güncelliyoruz. Diyet ile birlikte egzersiz programları önererek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Sağlıksız beslenmenin hastalıkların temelinde aktif rol oynayan bir süreç olduğuna dikkat çeken İnci, “Günümüzde birçok hastalık maalesef sağlıksız beslenme kaynaklı. Yaşanan hastalık durumuna göre kişinin özellikleri ve yaşadığı komplikasyonlar da değerlendirilerek özel beslenme programları hazırlanmalıdır. Fazla kilolarınızı verirken sağlığınızdan olmamak için diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerini takip etmeniz gerekir. Kişiye özel hazırlanan programdaki hiçbir ana ve ara öğün atlanmamalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile uygulanan hatalı programlar pek çok sağlık problemine yol açabilir.

Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır” diye konuştu.

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