Adana'da ekmek 4 lira oldu

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Adana'da yarından itibaren 210 gram ekmek 4 TL'den satılacak.

Adana Fırıncılar Odası'nın un fiyatlarındaki ve girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek yaptığı zamla birlikte 3 liradan satılan 210 gram pide ve somun ekmek 4 TL oldu.

Ekmek zammının 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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