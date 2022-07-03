Motosikletle tehlikeli yolculuk Adana’da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü

Adana’da bir kişinin hareket halindeki motosikleti ayaklarıyla kullanması görenleri hayrete düşürdü.

Seyhan ilçesi D400 karayolunda motosiklet süren bir kişinin direksiyonu ayakları ile kullanması tehlike oluşturdu. Sürücü kendisini görenlerin bakışları arasında hızlı bir şekilde motosikleti ayaklarıyla kullanmaya devam etti. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.