Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

D-400 kara yolunda motosiklet sürücüsünün gidonu ayakları ile kullanıp, seyahat etmesi dikkat çekti. Akan trafikte tehlikeye aldırış etmeyen sürücünün rahat tavırları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu yönlendiren kişi bir süre sonradan gözden kayboldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-07-03 13:20:03



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