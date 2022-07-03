Jovan Manev Adana Demirspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Jovan Manev'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.



Manev kimdir?

25 Ocak 2001 yılında Kuzey Makedonya'nın Kocani kentinde dünyaya gelen Manev, 21 yaşında ve savunma bölgesinde görev yapıyor. Makedonya 1. Ligi'nde bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Manev, 2 gol ve 1 asist yapma başarısı yakaladı. Sertliği ile ön plana çıkan genç savunma oyuncusu bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada 11 sarı kart gördü. Genç oyuncu Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı'nda ise 4 karşılaşmada görev aldı.

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