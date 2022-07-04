Adana'da 319 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda 319 şişe sahte içki, 3 bin 637 paket kaçak cinsel ürün ve 34 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan baskınlarda, 319 şişe sahte içki ile 3 bin 637 paket kaçak cinsel ürün ve 34 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.