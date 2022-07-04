"Milli Mücadele Seçkisi" kitabı çıktı

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına hazırlanan “Milli Mücadele Seçkisi" kitabı yayınlandı.

Adanapost Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yürekli, iki yıldır yaptığı çalışmayı ‘Milli Mücadele Seçkisi’ adıyla kitap haline getirdi.

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına hazırlanan “Milli Mücadele Seçkisi" adlı kitapta, şiir, yazı, fotoğraf, belgeler ile yarışmacıların şiir ve kompozisyon dalında ödül alan eserlerinin yanı sıra ilk kez yayınlanan bilgi ve belgelere yer verildi.

Mehmet Yürekli, “Bu seçki bir özgürlük hikayesi, bir hürriyet mücadelesinin bugüne yansıması. Bu seçki 5 Ocak anısına Adanalılara güzel bir bayram armağanı. 5 Ocak, Adana için özel bir gündür. 5 Ocak 1922 her türlü imkandan yoksun olmasına rağmen sinesindeki iman ve hürriyet sevdasından güç alan Adanalıların namus ve bayrak uğruna şaha kalktığı gündür. Hürriyet ve bayrak sevdalısı Çukurova’nın gözü pek insanları, 100 yıl sonra da 100 yıl önceki ruhu, azim ve kararlılığı taşımaktadır” dedi.

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