Eski milli atlet, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü (2)

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



KAVGANIN SEBEBİ 'TÜKÜRÜK' ÇIKTI

Adana´da üst kat komşusu Lokman D.´nin (33), av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen´in (66), tükürük tartışması sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde balkona çıkan Lokman D.´nin, Pekyen´in oğlu Onur Pekyen´in başına tükürdüğü ve aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Lokman D.´nin de elektrik teknisyeni Onur Pekyen´in işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada Ahmet Pekyen´in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, bu sırada Lokman D.´nin, balkondan ateş açtığı belirtildi.

`KUZENİME PUSU KURMUŞ´

Öte yandan Pekyen´in yeğeni Ahmet Geçgin, "Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış. Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş" diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Lokman D.´nin, Cinayet Büro Amirliği´ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)Anıl ATAR/ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-07-04 13:37:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.