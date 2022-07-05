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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Nefes” operasyonunda Adana’da 4 gözaltı

İHA

“Nefes” operasyonunda Adana’da 4 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı “Nefes” operasyonunda Adana’da 4 kişi gözaltına alındı.
6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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