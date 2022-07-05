“Nefes” operasyonunda Adana’da 4 gözaltı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı “Nefes” operasyonunda Adana’da 4 kişi gözaltına alındı.

6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi.

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