Gidonu ayaklarıyla kontrol eden motosikletliye para cezası

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´nın Seyhan ilçesinde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu kontrol eden Kerem C.´nin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği motosiklet plakasından tespit edilen Kerem C.'ye 4 bin 458 TL ceza kesildi.

Kentte D-400 yolunda motosikletle giden Kerem C.'nin gidonu ayakları ile kullanıp, trafikte tehlikeye aldırış etmemesi, başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkasındaki kasaya sırtını dayayarak ilerleyen Kerem C., bir süre sonra gözden kayboldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakasından Kerem C.´yi tespit edip, seyir halindeyken takibe aldı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı´nda durdurulan Kerem C.´ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'kask takmamak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'seyir emniyetini ihlal etmek'ten toplam 4 bin 458 TL ceza uygulandı. Motosiklet ise çekilerek, trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-07-05 10:15:48



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