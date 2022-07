Karalar: "Çok daha iyi işler yapacağız" "4 buçuk milyar borcumuz bu yılın sonunda 3 milyar 800 milyon liranın altına inecek"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 yıl mali durumu düzeltmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Artık iş yapabilen, önü açılan, eli kolu zincirle bağlı olmayan bir belediyeye sahip oluyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Solaklı Mahallesi’nde, Solaklı, Yunusoğlu, Doğankent ve çevre mahallelerden yaklaşık 30 muhtarla bir araya geldi, talep ve sorun dinledi, görüş alışverişinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin zor koşullarda çok iyi işler yaptığını, sorunları azalttığını belirten Başkan Karalar, “Bundan sonra çok daha iyi işler yapacağız. Her yılın bir öncekinden daha iyi olacağını söylüyordum. Öyle de oluyor. Ülkemi ve Adana’yı çok seviyorum. Bana güvenen insanlarımıza layık olmak için gece gündüz çalışıyorum. 3 yıl mali durumumuzu düzeltmek için çok çaba sarf ettik. Uzun yıllar yöneticilik yapmış olmamın avantajını Adana için kullanıyorum” dedi.

Adana’nın gelir sıralamasındaki yerinin değişmesi gerektiğini belirten Başkan Karalar, “Adana önemli ve büyük bir kent ama gelir sıralamasında Adana Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde 22. sırada. Bırakın belediye başkanlığını, bir Adanalı olarak bu durum beni çok rahatsız ediyor. Adana 22. sırada olmamalı” diye konuştu.



60 otobüs alınacak

Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmak üzere olduğunu ifade eden Başkan Karalar, şunları kaydetti:

"Adana tarihinde belki de ilk kez kredi kullanmadan yeni otobüs alacağız. 60 otobüsün alımı ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Durumumuz her geçen gün daha iyi hale geliyor. 2023, 2024 yılı daha iyi olacak. Zaten Allah nasip ederse 2. Dönemden sonra para sorunu kalmayan bir Adana Büyükşehir Belediyesi olacak. 4 buçuk milyar borcumuz bu yılın sonunda 3 milyar 800 milyon liranın altına inecek. Gelirimiz de bu yıl 4 milyar 200 milyonun üzerine çıkacak. 1,1 milyar lira gelir, 4 buçuk milyar lira borçtan bu hale geldik. Artık iş yapabilen, önü açılan, eli kolu zincirle bağlı olmayan bir belediyeye sahip oluyoruz. Bunu sağladığımız için çok mutluyuz. Adana’da su sorununu büyük oranda çözdük. Özellikle merkezde su sorunu kalmadı. Elektrik kesintisinden kaynaklı su sorunlarının çözümü için, ilgili kurumun bizi önceden bilgilendirmesi konusunda irtibat halindeyiz. Adana’nın dört bir yanında yol çalışmalarımız sürüyor ve sorunlar her geçen gün azalıyor.”

