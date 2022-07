LGS'de başlayan tercihler öncesinde Adana’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, öğrencilere tarım lisesine tercih yapma çağrısında bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, okula 9. sınıftan itibaren kayıt yaptıran her öğrenciye 350 lira burs imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Adana’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yoğun olduğu Sarıçam ilçesinde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'tarım lisesi' oldu.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin protokol dahilinde yapılacaklarla ilgili bilgilendirmede bulundu.



“Tarım lisesinin de gözde ve güzide bir okul olması gerek”

Yaşar Koçak, Adana’nın tarımın başkenti olduğunu ifade ederek, “Tarımın başkenti olan bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine yılın 12 ayı ürün yetiştirilebilen bir şehirde tarım lisesinin de gözde ve güzide bir okul olması gerekiyor. Onun için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konu gerçekten önemli. Artık tarım konusu dünyanın gündemine girmiş durumda. Bu süreci Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tek biz yürütmeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarına varıncaya kadar bu süreci birlikte yürüteceğiz. En büyük desteği de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden alacağız” diye konuştu.

Ayrıca Koçak, okula 9. sınıftan itibaren kayıt yaptıran her öğrenciye 350 lira burs imkanı sağlayacaklarını belirtti.



“Elimizden geleni yapacağız”

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin ise okulun bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirterek, “15 ilçe teşkilatı ve birçok laboratuvarını barındırmaktayız. Türkiye’de 3 tane olan eğitim merkezinin birisi de Adana’da. Adana’daki özelliği biraz daha ön plana çıkartıyoruz. Burasının tarım başkenti olması nedeniyle de diğer illere göre avantajlıyız. Bizim bu bölgede tarımsal iş ve işlemler duraksamadan devam eder. Bu yönüyle de hem saha çalışmalarında hem de öğrencilerin her türlü üretimi görmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Okulda öğrencilerin yatılı da kalabileceği belirtilirken, toplam 204 öğrencinin okula kabul edileceği öğrenildi.

Konuşmaların ardından okul müdürü Mine Özcanlı bir sunum gerçekleştirdi.

