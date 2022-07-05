Emre Kaplan, Adanaspor'da

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Adanaspor, sol bek Emre Kaplan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor transfere devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden turuncubeyazlılar Başakşehir'den sol bek Emre Kaplan ile kiralık olarak anlaştı. 21 yaşındaki sol bekin transferi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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