Vali Elban: "Adana eğitim şehri olma yolunda ilerliyor"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Adana'nın eğitimde başarı çıtasının yükseldiğini belirterek, "Okullarımızda eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Adana’mız eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Liselere Geçiş Sistemi sınavında (LGS) dereceye giren öğrenciler, Vali Elban’ı ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Vali Elban, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin başarılarından gurur duyduğunu ifade eden Vali Elban, öğrencilerin LGS’de gösterdikleri bu başarının Adana’nın eğitim potansiyeli açısından da mutluluk verici olduğunu söyledi.

Adana’daki eğitim seviyesinin her geçen gün yükseldiğini vurgulayan Vali Elban, “Adana'da, 2022 LGS'de 30.509 öğrencimiz sınava girdi ve sınava giren öğrencilerimizden 8 öğrencimiz 500 tam puan aldı. İl genelinde başarı çıtası yükseliyor, okullarımızda eğitim kalitesi de her geçen gün artıyor. Adana’mız eğitim şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çocuklarımızın başarısında emeği geçen idarecilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilere eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Vali Elban, ”Hepinizi LGS’de elde ettiğiniz başarı dolayısıyla tebrik ediyor, elde ettiğiniz bu başarının yaşantınızın ilerleyen dönemlerinde de aynı şekilde artarak devam edeceğine inanıyorum. Hayatınız boyunca devletimize ve milletimize faydalı hizmetlerde bulunacağına olan inancım tam, yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak’ın da katıldığı ziyarette öğrenciler, kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Vali Elban’a teşekkür etti.

