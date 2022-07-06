Klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Adana’da polisin takibe aldığı minibüsün klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı

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Adana’da polisin takibe aldığı minibüsün klima motor kapağının içinde 16 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, iki zanlı gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Polis, TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki şüpheli minibüsü takibe aldı. Ekipler, çevresini sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.Y.’nin (38) indirildiği araçta yapılan aramada, minibüsün tavanındaki klima motor kapağının içine gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. M.Y. ile yanındaki N.G. (29) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen M.Y. ile N.G., araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi.

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