Minibüsün klima motorundan 16 kilo esrar çıktı

Anıl ATARGökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin durdurduğu minibüste, klima motor kapağına gizlenen 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Y. (38) ile yanındaki N.G (29), ifadelerinde, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisiyle harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda seyir halindeki minibüsü şüphe üzerine takibe aldı. Ekipler, çevresi sarılan aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.Y.'nin indirildiği minibüsteki aramada, tavandaki klima motor kapağının içine gizlenmiş 16 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. M.Y. ile yanındaki N.G. gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.Y. ile N.G., araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-07-06 09:53:41



