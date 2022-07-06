Şehidin vasiyetine bir ses de Karalar’dan geldi Şehit Enes Özgül’ün ismi Sarıçam’da yapılacak kreşte yaşayacak

PençeKilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün adı Adana'nın merkez ilçesinde yaptırılacak bir kreşe verilecek.

Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün, şehit olduğu operasyon öncesi bir yakınıyla yaptığı Whatsapp yazışmasında, kritik bir operasyona çıkacağını, şehit olması halinde adının bir çocuk bakım kuruluşuna verilmesini vasiyet ettiği orta çıktı.

Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Enes Özgül’ün yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'nin isminin Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildiğini duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adana’nın Sarıçam ilçesinde yapılacak kreşe “Şehit Enes Özgül Kreşi” adını vereceklerini duyurdu.Karalar, “Senin adını Sarıçam’da açacağımız kreşe vereceğiz Enes’im. Yavrularımız senin güzel adınla büyüyecek” ifadelerini kullandı.

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