Hastanede pandemiye veda etkinliği Adana Şehir Hastanesi’nde Yaza Merhaba Yeniden Hayat etkinliği düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, korona virüs pandemisinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen organizasyonda doktorlar, hemşireler, teknisyenler ve idari personelin hazırladığı müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sahnelenirken, resim sergisi ve boyama etkinliği de yapıldı.

Hastanenin konferans salonunda Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliği Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, kamu hastanelerinin başhekimleri ve yöneticileri ile Adana Şehir Hastanesi’nin başhekim yardımcıları, hekimler, hemşireler ve idari personel izledi.

Rekreasyon Birimi Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Burçin Salıver yönetiminde hazırlanan Yaza Merhaba Yeniden Hayat başlıklı programın ilk bölümünde Rekreasyon Müzik Topluluğu, 4 Mevsim Hayat müzik dinletisini sundu. Dinletide şarkı söyleyen ve enstrümanlarıyla sahneye çıkan sağlıkçılar, profesyonel müzisyenleri aratmayan performanslarıyla alkış aldı. Ardından Rekreasyon Tiyatro Topluluğu, Yüreğir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yunus Emre Tekin’in desteğiyle hazırladığı skeçleri sahneledi. Skeçlerde günlük hayata yapılan göndermeler ve oyuncuların performansı, izleyenler tarafından kahkahalarla karşılandı.

Konferans salonundaki müzik ve tiyatro gösterilerinin ardından, organizasyon çerçevesinde hastane bahçesindeki çocuk parkında boyama etkinliği yapıldı. Diğer yandan resim sanatıyla ilgilenen hastanede personelinin eserleri sergilendi. Ayrıca ‘Zaman Kapsülü5 Yıl Sonra Kendine Mektup’ etkinliğinde, hastane personeli mektup yazdı. Mektuplar, hastane tarafından saklanıp, 5 yıl sonra yazanlara yeniden verilecek.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, sadece kente değil tüm bölgeye hizmet veren büyük bir hastane olarak personelin sosyal faaliyetlerde bulunmasına önem verdiklerini belirterek, “Yaza Merhaba Yeniden Hayat programımız da bu çerçevede, arkadaşlarımızın uzun hazırlıkları sonucu hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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