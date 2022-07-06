Adana'da sıcaklar arttı... Toplu taşıma araçlarında klima denetimi başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren araçlarda, vatandaşları ulaşım sırasında sıcaklardan koruma amaçlı uygulanan klima çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilip getirilmediğini denetliyor.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, özel halk otobüsleri, dolmuş, taksi ve servislerde, belirlenen saat aralıklarında klimaların çalıştırılıp çalıştırılmadığını denetliyor, yönetmeliğe uymayanlarla ilgili cezai işlem uyguluyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Adana Ticaret Odası Başkanlığına, Adana Servis Araçları Odası Başkanlığı, Adana Taksici Kamyoncu Kamyonetçi Nakliyeci Komisyoncuları Esnaf Odası Adana Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ve Adana Minibüsçüler Esnaf Odasına klima açılması konusunda gerekli tebliğ yapılmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.