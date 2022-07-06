ÇÜ'den ilk 3 bine giren öğrencilere rekor burs Mühendislik ve tıp alanlarında Çukurova Üniversitesini tercih edecek öğrencilere aylık 10 bin liraya varan burs verilecek

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk 3 bine giren, mühendislik ve tıp alanlarında Çukurova Üniversitesini tercih edecek öğrencilere aylık 10 bin liraya ulaşan burs vereceklerini söyledi.

Adana'da, ÇÜ ve iş adamlarının iş birliği ile kurulan "Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı"nın öğrencilere sağlayacağı burs imkanıyla ilgili toplantı düzenlendi.

ÇÜ Rektörü ve Vakıf Başkanı Prof. Dr. Meryem Tuncel, toplantıda yaptığı konuşmada, YGS'de sayısal puan türünde ilk 3 bine giren, mühendislik ve tıp alanlarında Çukurova Üniversitesini tercih edecek öğrencilere burs vereceklerini söyledi.

Bursların 9 ay boyunca ve geri ödemesiz şekilde verileceğini belirten Rektör Tuncel, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üniversitemize yerleşerek sayısal puan türünde ilk 100'e giren öğrencilerimize aylık 10 bin lira burs vereceğiz. İlk 3000'e giren öğrencilerimize de kademeli olarak burs desteğinde bulunacağız. Vakfın tek gelir kaynağı bağışlar olacağı için tüm hayırseverlerimizi öğrencilerimize önemli katkılar sunacak vakfımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Vakfın Başkan Yardımcısı İsrafil Uçurum da ilerleyen süreçte burs imkanlarının genişlemesi için çalışacaklarını ifade etti.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, öğrencilerin başarılı olması adına iş insanlarının her zaman destekçi olacaklarını kaydetti.

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