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Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü

DHA

Çalışırken elektrik akımına kapılan beton işçisi öldü


Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'da hazır beton santralinde çalışan Ali Demir (22), çalıştığı sırada matkaptaki kaçak nedeniyle akımına kapılarak hayatını kaybetti. 
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. Hazır beton santralinde çalışan Ali Demir, matkap ile çalışmaya başladı. İddiaya göre, matkaptaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Demir yığılırken, durumu fark eden arkadaşları ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Güven ÖZGÜL
2022-07-07 00:14:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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