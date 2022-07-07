Adana’da firarilere operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

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Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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