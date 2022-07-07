Adana´da PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama



Anıl ATARNuri PİRGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA´da PKK/KCK/TDÖ´ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 4´ü tutuklandı. Aralarında Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk´un da bulunduğu 27 kişi adli kontrol şartı, 6 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) sözde Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından HDP Adana il eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak, Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ve kadın sorumlusu Emetullah A.´nın da aralarında bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi.

ÇOCUKLARA İDEOLOJİK EĞİTİM

Yapılan çalışmada şüphelilerin, örgütten gelen talimatlarla 'toplumsal alan yapılanması' kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotofkokteyli ile saldırı konusunda plan yaptıkları kaydedildi.

37 GÖZALTI

Bu tespitlerin ardından harekete geçen TEM ekipleri, 27 Haziran günü şafak vakti Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van´da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı evlere giren ekipler, aralarında Karakış, Kaya, Buyruk, Mehmet S. ve Emetullah A.´nın da bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BELEDİYE KADEMELERİNDE İŞE ALDIRMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan ve avukat olan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk´un, örgütün sözde bölge sorumlusuyla irtibatlı olduğu, aldığı talimatla kırsalda faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarını belediye kademelerinde işe aldırdığı belirtildi.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Irmak, Mehmet S., Murat G., İlyas A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Funda Buyruk´un da bulunduğu 27 kişi yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere, 6 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-07-07 10:30:42



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