Karalar: "Günde yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt döküyoruz" Başkan Zeydan Karalar, Yüreğir ve Sarıçam’da asfalt ve yol çalışmalarını denetledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günde yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt döktüklerini söyledi.

Başkan Karalar, Sarıçam Ertuğrul Gazi Caddesi ve Yüreğir Yasemin Caddesi asfaltyol çalışmalarını denetledi.

Kentin dört bir yanında asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, Yasemin Caddesi’nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan, Buruk Mezarlığı’nın ilerisine bağlanan bir yol olduğunu hatırlatarak, “İlk etabını bayramdan önce bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kırsalda da merkezde de önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Sarıçam Ertuğrul Gazi Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını da inceleyen Başkan Karalar, “Şu anda ekiplerimiz merkezde 6 noktada yoğun asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çok söz veren bir insan değilim ama söz verdiğimde de yerine getiririm. Günde yaklaşık 3 bin 500 ton asfalt döküyoruz. Bunun tamamı da kendi ürettiğimiz asfalt. Adana tarihinde günlük böyle bir asfalt üretimi yok. İmkanlarımız iyileştikçe Adana’mızın sorunlarını birer birer çözüyoruz. Yollarımızı kardeşlerimiz güle güle kullansın” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, inceleme ve denetlemenin ardından halkla sohbet etti.

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