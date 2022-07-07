Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

Bu kadar eser yan yana hiç görülmedi

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.